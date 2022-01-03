وزارة الشباب والرياضة تكرم في عدن منتخب الناشئين المتوج ببطولة غرب آسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

كرمت وزارة الشباب والرياضة، الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم، بمناسبة إحرازه بطولة اتحاد غرب آسيا الثامنة التي استضافتها المملكة العربية السعودية.



وفي الحفل الذي اقيم بالمناسبة، نوه وكيل الوزارة لقطاع الرياضة خالد محسن خليفي إلى أهمية الإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب الناشئين بفضل جهود اللاعبين والجهاز الفني والإداري .. مؤكدا حرص الوزارة على دعم ورعاية كل الألعاب، وتسهيل مشاركة المنتخبات الوطنية على مختلف الأصعدة، رغم الظروف العصيبة التي تمر بها البلد.

واشار خليفي إلى جهود الإتحاد العام لكرة القدم وحرصه على تواجد المنتخبات الوطنية في المشاركات المختلفة .. منوهاً إلى ضرورة ان يكون هذا الإنجاز دافعا لتحقيق المزيد من النجاحات في كرة القدم والرياضة اليمنية بشكل عام .