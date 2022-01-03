شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الارياني: مديريات محافظة شبوة وكل شبر من تراب الوطن على موعد مع النصر والتحرير والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أكد وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني ان الانتصارات التي يحققها أبطال ألوية العمالقة والجيش الوطني والمقاومة ستستمر حتى تحرير كافة مديريات محافظة شبوة والمحافظات الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية بدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.



واوضح ان هذه الانتصارات الكبيرة والاصطفاف الشعبي حول معركة استعادة الدولة واسقاط الانقلاب، والالتفاف حول الشرعية الدستورية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، تؤكد حالة العزلة والضعف التي تعانيها مليشيا الحوثي الارهابية جراء الاستنزاف المتواصل لمخزونها البشري وعتادها في مختلف الجبهات‏.

وثمن الارياني عالياً هذه الانتصارات والتضحيات التي يقدمها الابطال في ميادين القتال دفاعا عن الارض والهوية والكرامة.. مؤكدا أن مديريات محافظة شبوة، وكل شبر من تراب الوطن على موعد مع النصر والتحرير بتكاتف كل أبناءه الشرفاء، وأن مليشيا الحوثي ومشروعها الظلامي المستورد من ايران الى زوال.