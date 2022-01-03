وزير الصناعة يبحث مع نظيره الإماراتي تعزيز أوجه التعاون المشترك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

بحث وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، امس في العاصمة الإماراتية أبوظبي، مع وزير الدولة للتجارة الخارجية الاماراتي، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، تعزيز أوجه العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين.



وفي اللقاء أكد الوزير الاشول، أهمية التعاون في تنمية القطاع التجاري والصناعي من خلال المبادرات والبرامج التي تُسهم في تعزيز العمل وتكامل المشاريع الاستثمارية في البلدين .. مستعرضاً الفرص الاستثمارية الواعدة في اليمن والمشاريع الاستراتيجية في تنمية القطاعات الصناعية والتجارية.

من جانبه أكد الوزير الإماراتي، استعداد بلاده للتعاون المشترك في مجالات التجارة والصناعة بين البلدين الشقيقين.