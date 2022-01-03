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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الوزراء يحضر حفل فني على هامش اليوم الوطني لليمن في اكسبو دبي 2020 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 يناير 2022
متابعات_الخليج 365
حضر رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك سعيد، والوفد الحكومي المرافق له، مساء امس الحفل الفني المقام على هامش الاحتفال باليوم الوطني للجمهورية اليمنية في اكسبو دبي 2020م.
وفي الحفل الذي بدء بالنشيد الوطني، قدم عدد من نجوم اليمن اوبريت غنائي بعنوان "هنا التاريخ".
وتضمن الحفل وصلات غنائية وطنية وتراثية قدمها الفنانين سهى المصري وعمر ياسين وهاجر نعمان وامين حاميم وبسام البارع وحسين بن عثمان، وحسين محب.
وشهد الحفل حضور جماهيري كثيف من زوار اكسبو دبي 2020م.