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رئيس الوزراء يحضر حفل فني على هامش اليوم الوطني لليمن في اكسبو دبي 2020

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

حضر رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك سعيد، والوفد الحكومي المرافق له، مساء امس الحفل الفني المقام على هامش الاحتفال باليوم الوطني للجمهورية اليمنية في اكسبو دبي 2020م.

 

وفي الحفل الذي بدء بالنشيد الوطني، قدم عدد من نجوم اليمن اوبريت غنائي بعنوان "هنا التاريخ".

 

وتضمن الحفل وصلات غنائية وطنية وتراثية قدمها الفنانين سهى المصري وعمر ياسين وهاجر نعمان وامين حاميم وبسام البارع وحسين بن عثمان، وحسين محب.

 

وشهد الحفل حضور جماهيري كثيف من زوار اكسبو دبي 2020م.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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