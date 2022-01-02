شكرا لبحثكم عن خبر تنفيذاً لقرار محافظ العاصمة عدن..الوكيل السقاف يلتقي كبار المستوردين لضبط اسعار المواد الغذائية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - التقى رئيس اللجنة الاشرافية العليا و كيل محافظة عدن الاستاذ عبدالرؤوف السقاف برئيس الغرفة التجارية بالعاصمة عدن وكبار مستوردي المواد الغذائية.

واستعرض الوكيل السقاف قرار محافظ محافظة عدن الاستاذ احمد خامد لملس القاضي بضبط التعاملات السعرية والايرادية في العاصمة عدن وتحدث عن دور رجال المال والتجار في مساندة السلطة المحلية عدن وقراراتها للتخفيف من معاناة المواطن.

وناقش الاجتماع قائمة اسعار المواد الغذائية وتحديث قائمة الاسعار بشكل دوري تزامنا مع تحسن قيمة المحلية المحلية وامكانية تحديد هامش ربح محدود لكبار مستوردي المواد الغذائية وتجار الجملة والتجزئة لضمان وصول المواد الغذائية الى المواطنين باقل الاسعار .

وخلال اللقاء طلب الاخ وكيل المحافظة رئيس اللجنة الاشرافية العليا موافاة اللجنة باسعار المواد الاساسية للشركات المرتبطة بالغرفة التجارية ومن المصنعين كشركة النقيب و هائل سعيد وشركة اولاد ثابت.

وناشد السقاف الحاضرين من التجار التحلي بالاخلاق الانسانية ومساندة المواطنين في ظل هذه الظروف.

وبحث في اللقاء حول الاشكاليات سواء كان عن المستوردين او كبار التجار او حتى عند تجار التجزئة.

وأبدى كبار التجار استعدادهم لاي إجراءات ممكن تساهم في الحلول مع التأكيد على أن ضبط سعر العملة هو الضامن لاستقرار الأسعار نتيجة نزول سعر صرف العملة.

وخلال الاجتماع طرح مناقشة الصعوبات والعراقيل التي واجهت الجميع اثناء تعديل الاسعار بما يتوافق مع سعر الصرف حيث كان هناك تبادل للاراء حول كيفية ضبط قائمة الاسعار وتوحيدها وايجاد معايير تتناسب مع الوضع التي تشهده المحافظة في ظل الضروف الاستثنائية.

وخرج المجتمعون بمخرجات الاجتماع من خلال تشكيل لجنة متخصصة بوجود الغرفة التجارية والصناعية ومكتب الصناعة والتجارة و تحديد هامش الربح للتجار من المستوردين الى تجار التجزئة وتفعيل دور الرقابة من خلال الجهات المختصة.

وحضر اللقاء كلا من عبدالوهاب علي و الاخ وهران لمجموعة هائل سعيد وصالح احمد من شركة اخوان ثابت

ومحمد المهرمي المدير التنفيذي لشركة المراد للتجارة

وعبدالله مسلم نائب المدير العام لشركة مسلم التجارية

وصبري ناصر شركة السراري التجارية ومحمد صالح الجحافي من شركة بن عوض النقيب التجارية المحدودة وشركة بي ام سي المحضار ومحمد سيف عن شركة عبد العزيز و شركة سالم باعبيد وشركاه.