محافظ تعز يفتتح محطة لتعبئة الغاز المنزلي بمنطقة البيرين في جبل حبشي

المنامة - ياسر ابراهيم - افتتح محافظ محافظة تعز، نبيل شمسان، الأحد، محطة الحسام لتعبئة الغاز المنزلي في منطقة البيرين بمديرية جبل حبشي غرب المحافظة جنوب غربي اليمن.



وقال شمسان، خلال الافتتاح، إن "محطة الحسام ستعمل على تعبئة الغاز المنزلي لقرابة 200 ألف مواطن في جبل حبشي وهو ما سيخفف الضغط على المحطات الخاصة بتزويد مديريات الريف بالغاز المنزلي".



وأشاد محافظ تعز، بجهود المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز المهندس محسن بن وهيط واهتمامه ومتابعته لاستقرار الأوضاع التموينية للغاز بالمحافظة.



كما دعا إلى ضرورة رفع حصة المديريات المحررة من مادة الغاز نظرا للكثافة السكانية وتغطية الاحتياج الفعلي للمحافظة.



من جهته أوضح مدير فرع الشركة اليمنية للغاز بلال القميري أن محطة الحسام ستعمل على تخفيف الازمة من خلال تغطية جميع مناطق مديرية جبل حبشي وذلك في إطار خطة الشركة الجديدة للتوزيع وايصال أسطوانات الغاز للمستفيدين.

