شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "مسام" ينتزع 2,440 لغمًا في اليمن خلال أسبوع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الفترة من 25 حتى 31 ديسمبر 2021م، من انتزاع 2,440 لغمًا زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية في مختلف مناطق اليمن، منها 15 لغمًا مضادًا للأفراد، و1,318 لغمًا مضادًا للدبابات، و1,097 ذخيرة غير متفجرة، و10 عبوات ناسفة.



وارتفع عدد الألغام التي تم نزعها خلال شهر ديسمبر إلى 10,499 لغمًا، فيما بلغ الاجمالي منذ بداية "مسام" حتى الآن إلى 300 ألف و 852 لغمًا، زرعتها المليشيا الحوثية الارهابية بعشوائية.