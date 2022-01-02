شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بدء دورة المدربين في مجال المعالجة المجتمعية لحالات سوء التغذية بعدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

نظمت الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث اليوم بعدن، الدورة التدريبية الخاصة بتدريب المدربين في مجال المعالجة المجتمعية لحالات سوء التغذية، بتمويل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.



ويتلقى المشاركون من محافظات عدن ولحج وتعز وأبين والحديدة، معارف نظرية وتطبيقية حول التعريف بالتغذية ومكونات الغذاء وتصنيف العناصر الغذائية وعوزها وانواع وأشكال سوء التغذية.

وأكد مدير عام صحة الأسرة بوزارة الصحة الدكتور محمد راجمنار، أهمية الدورة في الرفع من مستوى كفاءة العاملين في مجال التغذية والسير باتجاه رفع المعاناة عن أطفال اليمن وايصالهم لحالات الشفاء التام..