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اجتماع في سيئون لمناقشة تحديث مسارات الطرق الداخلية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 يناير 2022

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ناقش اجتماع اليوم، برئاسة وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري، تحديث مسارات الخطوط الداخلية بمدينة سيئون، وبما يساهم في تنظيم الحركة المرورية.

 

واستعرض الاجتماع الأفكار والملاحظات والمقترحات التي تواكب التوسعات الأخيرة وكذا مواكبة الاستيعاب الكبير للحركة المرورية المستمرة.

 

الى ذلك اطلع الكثيري على سير العمل في مشروع شق عقبة مدودة بمديرية سيئون التي ستربط المديريات الصحراوية الغربية بسيئون.

 

وتعرف الوكيل إلى مسار العمل في العقبة وطبيعة الأعمال الترابية والإنشائية التي تتم في إطار هذا المشروع وفقا والدراسة الفنية المعدة.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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