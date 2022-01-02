شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ شبوة يعلن تحرير عسيلان بانطلاق عملية تحرير مديريات بيحان من الحوثيين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن محافظ شبوة عوض العولقي، نجاح أبطال الجيش وقوات العمالقة والمقاومة بإسناد من قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، بتحرير مديرية عسيلان في شبوة من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيا، وذلك ضمن انطلاق عملية عسكرية واسعة، اليوم، لتحرير مديريات بيحان التي تضم عسيلان وبيحان وعين من فلول المليشيا الحوثية.



وحيا المحافظ العولقي في تصريح وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، الملاحم البطولية التي سطرها المقاتلون الأبطال من خلال تحقيق الانتصارات العسكرية المتلاحقة وبذل التضحيات الكبيرة والغالية على صعيد جبهات القتال في عسيلان عقب معارك ضارية ضد الحوثيين الذين فروا مذعورين أمام صلابة المقاتلين الصناديد بميادين الشرف والبطولة والحرية والكرامة .. منوها بتسلح المقاتلين الأشاوس بالعزيمة والإصرار والروح المعنوية العالية من أجل مواصلة القتال وتحرير مديريتي بيحان وعين من المليشيا الانقلابية.