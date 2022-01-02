الارياني: ايادي وإرادة اليمنيين توحدت في مواجهة الغزو الفارسي واذياله من مليشيا الارهاب الحوثية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أكد معمر الارياني وزير الاعلام والثقافة والسياحة، أن ايادي وإرادة اليمنيين توحدت في مواجهة الغزو الفارسي واذياله من مليشيا الارهاب الحوثية في جبهات العزة والشرف في (مأرب، الجوف، تعز، الضالع، شبوة، الحديدة، البيضاء)، كما ستتوحد كلمة ومواقف السياسيين والاعلاميين والصحفيين والنشطاء في منصات التواصل الاجتماعي.



واضاف معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، ان النظام الايراني استثمر خلافات القوى السياسية للدفع بمليشيا الحوثي لقلب الطاولة على الجميع، والانقلاب على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، واحتلال العاصمة المختطفة ‎صنعاء والبدء بعمليات تجريف ممنهج لمؤسسات الدولة والهوية الوطنية والعربية، وتدمير النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي‏.

وأشار الارياني إلى أن مليشيا الحوثي اشتغلت على اختراق الجبهة الوطنية عبر بعض المواقع والصفحات لخلخلة الصفوف وتغذية الخلافات وتعميقها، وشغل اليمنيين بمعارك ثانوية وصرفهم عن معركتهم المصيرية، ولا زالت تراهن على الانقسامات لتمرير مشروعها السرطاني باحقاده التاريخية وخلفياته العقائدية المستوردة من طهران‏.

وأكد الارياني ان ما يحدث على الارض من ترتيبات عسكرية بدعم من الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، لتغيير مسار المعركة من الدفاع للهجوم وتحرير كل شبر من التراب اليمني، يحتم على القوى السياسية وكافة الاعلاميين والصحفيين ترك خلافاتهم والتوحد خلف الجيش والمقاومة‏.

وجدد الارياني دعوة كافة القوى السياسية والإعلاميين والصحفيين للاستفادة من دروس الماضي، وتجاوز خلافاتهم وتوحيد الصف والجهود خلف الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، صمام الأمان للجميع، ادراكا لخطورة المعركة، وتقديرا للدماء الطاهرة التي سكبت في مختلف جبهات القتال دفاعا عن الوطن ومكتسباته‏.

وثمن الارياني المواقف الاخوية والدعم اللامحدود للاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، التي قدمت الغالي والنفيس لنصرة اليمن واسناده في معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب، بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان‏.

كما ثمن الارياني الجهود الاستثنائية النبيلة التي يبذلها صاحب السمو الملكي الامير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع، وكذلك الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع قائد القوات المشتركة، وكل المعنيين الذي يعملون ليل نهار لدعم اليمنيين في معركتهم المصيرية..مؤكداً ان اليمنيين لن ينسوا لاشقائهم هذه المواقف التاريخية النبيلة التي ستسجل في انصع صفحات التاريخ، وستتناقلها الاجيال بكل فخر واعتزاز وعرفان جيلا بعد جيل.