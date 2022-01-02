اللجنة الوطنية للتحقيق تطلع على اوضاع سجن الشبكة بمديرية الشمايتين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

اطلع أعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، امس، على الاوضاع في سجن الشبكة بمديرية الشمايتين محافظة تعز .



وهدفت الزيارة إلى تقييم وضع المبنى كسجن احتياطي في المديرية وأماكن الاحتجاز ومرافقها ومعاينة أوضاع المحتجزين والسجناء وتدوين مطالبهم المتعلقة بحقوقهم المكفولة في الدستور والقوانين الوطنية ومواثيق حقوق الإنسان.

واستمع أعضاء اللجنة حسين المشدلي وصباح العلواني وناصر العوذلي وإشراق المقطري، من مدير السجن الملازم رائد الذماري، الى الإيضاحات بشأن المنشأة والوضع الحالي للمحتجزين والسجناء، والإطلاع على الغرف المستخدمة للسجناء ومدى مناسبتها من حيث المساحة وحجم الهواء والإضاءة والنظافة وتوفر الغذاء والماء الكافي والرعاية الصحية.

كما استمع فريق اللجنة إلى مطالب المحتجزين والإسراع بعملية البت والنظر بقضاياهم أمام القضاء.

ودعا أعضاء اللجنة كافة الجهات الرسمية والمنظمات الدولية والمحلية المهتمة منها بفئة السجناء والمحتجزين إلى التعاون في تحسين وضع نزلاء سجن الشبكة.