رئيس الوزراء يزور إكسبو دبي ويتفقد جناح اليمن والجناح الاماراتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

زار رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، والوفد المرافق له، امس، اكسبو دبي 2020م، والمقام تحت شعار " تواصل العقول وصنع المستقبل"، حيث كان في استقباله لدى وصوله وزير الدولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية رئيس بعثة الشرف المرافقة، خليفة شاهين، ووزيرة التعاون الدولي ريم الهاشمي.



حيث تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه جناح اليمن " أحفاد سبأ"، وما يحويه من استدعاء للابداعات التي ابتكرها الأسلاف في العصور القديمة، في واحدة من أقدم الحضارات في العالم.

واستمع الدكتور معين عبدالملك، من نائب المفوض العام لجناح اليمن مناهل ثابت، الى شرح حول محتويات الجناح والذي يتألف من 7 مناطق، تضم العديد من مظاهر الحضارة التي تشتهر بها اليمن مثل العمارة والزراعة والعلم والثقافة وغيرها، ومرئيات للتنمية المستدامة تستند إلى تقاليد التاريخ والحضارات القديمة، واستشرافاً للمستقبل الواعد، إضافة الى عدد من المخطوطات اليمنية والعلوم المختلفة مثل علم الحساب وعلم الهندسة والعمارة التي شهدت تطورا ملحوظا في اليمن القديم.

وطاف رئيس الوزراء بمناطق الجناح اليمني، وعبر عن اعجابه بما تضمنه الجناح من شواهد ومشاهد دالة على عظمة الحضارة اليمنية وتاريخها العريق .. منوها بالجهود المبذولة لاظهار جناح اليمن بهذا المظهر اللائق والمشرف تليق بتاريخ وعظمة اليمن وحضارتها الضاربة في أعماق التاريخ.

كما زار رئيس الوزراء جناح دولة الإمارات العربية المتحدة، عقب تفقده الجناح اليمني المشارك في معرض "إكسبو دبي 2020" والذي تستمر فعالياته حتى نهاية مارس 2022.

وقام الدكتور معين عبدالملك، بجولة داخل الجناح الذي يروي قصة الامارات، واستمع الى شرح حول معروضاته وافلامه الوثائقية.. مبديا إعجابه بالجناح الإماراتي الذي أبرز حجم النهضة الهائلة التي حققتها دولة الإمارات.

وعبر رئيس الوزراء في كلمة دونها في سجل زوار الجناح الاماراتي، عن تشرفه وسروره بزيارة جناح الامارات، وقال " سرني وشرفني زيارة جناح دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، وأكرر التهنئة لهم بالتحضير والاعداد الجيد لهذا الحدث العالمي وتقديمه بهذا المستوى الذي يرقى لمكانة الامارات".