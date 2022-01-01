شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ألوية العمالقة تعلن تحرير مديرية عسيلان في شبوة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن قائد ألوية العمالقة العميد عبدالرحمن أبو زرعة المحرمي، نجاح عملية (إعصار الجنوب)، بتحرير وتطهير مديرية عسيلان، بمحافظة شبوة جنوب شرق اليمن، ودحر ميليشيات الحوثيين الانقلابية منها، بحسب المركز الإعلامي لألوية العمالقة.



وأفاد المحرمي، بأن ”عملية إعصار الجنوب، والتي انطلقت عملياتها، صباح اليوم السبت، تأتي لتطهير وتحرير مديريات محافظة شبوة من سيطرة الميليشيات الحوثية الإرهابية، وفي سياق الانتصارات الواسعة التي تسطرها أولوية العمالقة الجنوبية، على جبهات القتال المختلفة“.