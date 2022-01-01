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ألوية العمالقة تعلن تحرير مديرية عسيلان في شبوة

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اليمن العربي- متابعات 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن قائد ألوية العمالقة العميد عبدالرحمن أبو زرعة المحرمي، نجاح عملية (إعصار الجنوب)، بتحرير وتطهير مديرية عسيلان، بمحافظة شبوة جنوب شرق اليمن، ودحر ميليشيات الحوثيين الانقلابية منها، بحسب المركز الإعلامي لألوية العمالقة.

وأفاد المحرمي، بأن ”عملية إعصار الجنوب، والتي انطلقت عملياتها، صباح اليوم السبت، تأتي لتطهير وتحرير مديريات محافظة شبوة من سيطرة الميليشيات الحوثية الإرهابية، وفي سياق الانتصارات الواسعة التي تسطرها أولوية العمالقة الجنوبية، على جبهات القتال المختلفة“.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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