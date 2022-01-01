شبوة.. إعلان تحرير مديرية عسيلان من الحوثيين وحالة الطوارئ في مديريات بيحان الثلاث

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن محافظ شبوة عوض العولقي، مساء اليوم السبت 1 يناير/ كانون ثاني 2022، تحرير مديرية عسيلان من ميلشيات الحوثي المدعومة من إيران، وهي احدى مديريات بيحان بمحافظة شبوة (شرق اليمن).



وقال: "أن أبطال الجيش وقوات العمالقة والمقاومة مسنودين بالتحالف العربي حرروا مديرية عسيلان في شبوة من مليشيا الحوثي ضمن عملية عسكرية واسعة أطلقت لتحرير مديريات بيحان التي تضم عسيلان وبيحان وعين"، وفق ما نقلت وكالة سبأ الرسمية.



وحيا المحافظ العولقي، الملاحم البطولية التي سطرها المقاتلون الأبطال من خلال تحقيق الانتصارات العسكرية المتلاحقة وبذل التضحيات الكبيرة والغالية على صعيد جبهات القتال في عسيلان عقب معارك ضارية ضد الحوثيين.



وقال "ان الحوثيون فروا مذعورين أمام صلابة المقاتلين الصناديد بميادين الشرف والبطولة والحرية والكرامة".



ووجه محافظ شبوة، بفرض حالة الطوارئ ومنع التجوال بمديريات بيحان وعسيلان وعين، وقال: "أن أراضي المديريات الثلاث باتت مسرح للعمليات والمعارك الحربية التي يخوضها أبطال الجيش الوطني في مواجهة المليشيات الحوثية من أجل تحريرها من فلول المليشيا".



كما وجه المحافظ العولقي، الفرق الهندسية المختصة لتصفية المواقع التي تم استعادتها بمديرية عسيلان، من مخلفات الحرب والألغام التي زرعتها المليشيات الحوثية، وشدد على ضرورة التزام المواطنين بالتوجيهات وذلك حفاظا على أرواحهم.

وفي وقت سابق أعلن الجيش، إحراز تقدمات ميدانية بمساندة قوات العمالقة في جبهات مديرية عسيلان.



وكانت قوات الجيش الوطني في محافظة شبوة، استقبلت الاثنين الماضي، تعزيزات عسكرية من قوات العمالقة قادمة من جبهة الساحل الغربي للمشاركة في معركة تحرير مديريات بيحان، وقالت وزارة الدفاع في موقعها الرسمي، إن "وحدات من قوات العمالقة وصلت اليوم الإثنين إلى محافظة شبوة، بناء على توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي".

