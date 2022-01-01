شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الوطني يفشل محاولة تسلل للمليشيا بمديرية الصفراء في صعدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

افشلت قوات الجيش الوطني، اليوم، محاولة تسلل لميليشيا الحوثي المدعومة ايرانياً على مواقع الجيش بمديرية الصفراء محافظة صعدة.



وقال مصدر عسكري وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "ان قوات الجيش افشلت محاولة تسلل قامت بها عناصر من مليشيا الحوثي على مواقع "رأس شجع" بمديرية الصفراء"..مشيراً الى سقوط قتلى وجرحى من المليشيات وفرار من تبقى منهم.

واضاف المصدر " ان مدفعية الجيش الوطني استهدفت تعزيزات كانت تحاول الوصول الى تلك المواقع".