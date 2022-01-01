وزارة الصحة تختتم البرنامج التدريبي لتعزيز الكفاءات الادارية لقيادات المستشفيات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 يناير 2022

اختتمت وزارة الصحة العامة والسكان المرحلة الأولى من برنامج الدورات التدريبية المكرسة لتعزيز الكفاءات الادارية للصحة والمستشفيات بمحافظات عدن وتعز والحديدة ولحج وابين والضالع والتي انطلقت في نوفمبر 2021م ضمن مشروع الصحة والتغذية الطارئ الممول من منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي.



واوضح مدير الخدمات الطبية والمستشفيات بوزارة الصحة الدكتور عبدالرقيب محرز وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان البرامج التدريبي استمر شهرين استهدف تدريب 630 كادرا من كافة المستشفيات ومكاتب الصحة بالمحافظات المشمولة بالتدريب .

واشار إلى ان المشاركين تلقوا معارف لمواد علمية تخصصية لإدارات المستشفيات تم إعدادها على أيدي خبراء دوليين وهي تتماشى وتنسجم مع إستراتيجية وزارة الصحة الهادفة الى تأهيل وتدريب كوادرها البشرية بمختلف مواقع العمل، وتعزيز سياسات التمكين لكافة الفئات الوظيفية، ورفع قدراتها للقيام بمسؤولياتها القيادية ومواصلة برامج التطوير التي تتبناها الادارة العامة للخدمات الطبية في كافة المسارات. واضاف محرز الى أن النتائج الايجابية لمثل هذه البرامج التدريبية في رفع مستوى وجودة العمل والانتاج وزيادة نسبة رضا المتعاملين مع المؤسسات الصحية