الارياني: جرائم ميليشيا الحوثي بحق الصحفيين تمثل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قال وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني "ان الصمت على جرائم ميليشات الحوثي الانقلابية بحق الصحفيين في اليمن يمثل وصحة عار بحق المجتمع الدولي والمنظمات الصحفية الدولية".



وعبر الارياني عن تعازيه للصحفي عبدالخالق عمران المختطف في سجون ميليشات الحوثي بوفاه والده.. مستنكرا تنصل المليشيا من كل الدعوات لإطلاقه وزملائه الصحفيين، واستخدام هذا الملف الانساني للابتزاز والمساومة.

ولفت الى ان 11 صحفياً يقبعون في معتقلات مليشيا الحوثي في ظروف قاسية، وتردي وضعهم الصحي بعد ان حرموا من كافة حقوقهم الطبيعية وتعرضوا لصنوف التعذيب النفسي والجسدي خلال فترة اعتقالهم، وصدرت بحق اربعة منهم أوامر بالإعدام في قضايا ملفقة.

وطالب الارياني من المجتمع الدولي والامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان والدفاع عن الصحفيين لتصعيد قضية الصحفيين اليمنيين في معتقلات مليشيا الحوثي بكل الوسائل الممكنة، والضغط على المليشيا لاطلاقهم فورا دون قيد او شرط.