التفاصيل الكاملة حول لقاء رئيس الوزراء مع ولي عهد أبو ظبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

عقدت جلسة مباحثات ثنائية يمنية إماراتية بقصر البحر بالعاصمة ابوظبي، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك سعيد، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.



وتبادل الجانبان النقاش حول عدد من المستجدات والتطورات على الساحة الوطنية، وتطابق وجهات النظر إزاء مواجهة وردع التصعيد الحوثي، واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض لتوحيد الصف الوطني والتسريع باستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب، واليات تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية والمتميزة بين البلدين في مختلف المجالات، والدور الذي يمكن ان تقوم به الامارات لإسناد جهود الحكومة اليمنية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في هذه الظروف الاستثنائية.

وأكد الجانبان، الحرص المشترك على دعم جهود الحكومة اليمنية واسناد عملها من العاصمة المؤقتة عدن، للقيام بواجباتها والتزاماتها في تخفيف معاناة الشعب اليمني وما يمكن ان تقدمه من مساعدات إضافية لمساندة الحكومة اليمنية ودعم جهودها لتخفيف معاناة الشعب اليمني.. وتم الاتفاق على تعزيز التنسيق والتعاون في عدد من الملفات وفي اطار الموقف الاماراتي الثابت في دعم الشرعية والشعب اليمني.

كما تم استعراض اليات تنسيق المواقف المشتركة إزاء عدد من القضايا والمواضيع، والدور المعول على الاشقاء في دولة الامارات من خلال عضويتها في مجلس الامن الدولي للعامين 2022 - 2023م، للحفاظ على الاجماع الدولي تجاه الازمة اليمنية.

وقدم رئيس الوزراء في مستهل المباحثات التهاني لقيادة وشعب الامارات الشقيق بمناسبة الاحتفالات باليوبيل الذهبي لتأسيس اتحاد دولة الامارات، والعام الميلادي الجديد، والنجاح الذي حققته في استضافة إكسبو 2020 دبي، والتنظيم المشرف والمتميز لهذا الحدث العالمي الاستثنائي.. منوها بمتانة وعمق العلاقات الثنائية المتميزة بين اليمن والامارات والقائمة على الأخوة والتعاون والمصير المشترك، والموقف العروبي الاصيل للإمارات قيادة وحكومة وشعبا في الوقوف إلى جانب اليمن والمشاركة الفاعلة والمستمرة في تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية لانهاء الانقلاب الحوثي.

وتطرق الدكتور معين عبدالملك الى تطورات الأوضاع على الساحة الوطنية، وما تبذله الحكومة من جهود على مستوى المعركة العسكرية ضد الانقلاب الحوثي والاقتصادية التي تهم معيشة وحياة المواطنين، وما نفذته من إصلاحات هيكلية، وجوانب الدعم المعول من الاشقاء والأصدقاء لإسناد هذه الجهود.

وأكد رئيس الوزراء عزم الحكومة على مواجهة التحديات وتنفيذ خطط الإصلاحات مهما كانت المعوقات، وما يمكن ان يقدمه الاشقاء والأصدقاء من دعم في هذا الجانب.. مشيرا الى واحدية المعركة ضد مشروع ايران الدموي في اليمن، وجهود الحكومة لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض.. منوها بالبيان السعودي الاماراتي المشترك الذي صدر مؤخرا وما تضمنه من رسائل واضحة حول مواصلة الجهود لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفقاً للمرجعيات الثلاث بما يحفظ لليمن وحدته وسلامته واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية.

بدوره أكد ولي عهد ابوظبي حرص دولة الإمارات على مواصلة دعمها ومساندتها كل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني الشقيق ويسهم في ترسيخ أمن اليمن واستقراره .. مجددا التزام الدولة بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق ودعم طموحاته إلى التنمية والأمن والسلام.

حضر جلسة المباحثات من الجانب اليمني وزيري الزراعة والثروة السمكية سالم السقطري والصحة العامة والسكان قاسم بحيبح، وسفير اليمن لدى الامارات فهد المنهالي، ومن الجانب الاماراتي نائب رئيس الوزراء وزير شؤون الرئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد و مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة الشيخ محمد بن حمد بن طحنون والسفير الاماراتي لدى اليمن سالم الغفلي.