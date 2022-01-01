الإرياني: 11 صحفيًا يقبعون في معتقلات الحوثي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإرياني: 11 صحفيا يقبعون في معتقلات الحوثي

السبت 1 يناير 2022

الخليج 365

قال وزير الإعلام معمر الإرياني، إن 11 صحفيا يقبعون داخل معتقلات ميليشيا الحوثي وصدرت بحق 4 منهم أوامر بالإعدام في قضايا ملفقة.



وأوضح الإرياني في سلسلة تغريدات على "تويتر"، أن الصحفيين يعيشون في ظروف سيئة ويعانون من تردي وضعهم الصحي، بعد أن حرموا من كافة حقوقهم الطبيعية وتعرضوا لصنوف التعذيب النفسي والجسدي خلال فترة اعتقالهم، في ظل تعامي المجتمع الدولي والمنظمات الصحفية.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والمنظمات الأممية بتصعيد القضية والضغط على الحوثيين لإطلاق سراح الصحفيين فورا دون قيد أو شرط.