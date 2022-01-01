إصابة طفل برصاص قناص حوثي في مديرية حيس جنوبي الحديدة

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب طفل برصاص قناصة مليشيات الحوثي الإيرانية، يوم الخميس، في مديرية حيس جنوبي الحديدة (غربي اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن الطفل (محمد إبراهيم علي 12 سنة) من أبناء منطقة لودية بمديرية حيس أصيب بإصابة بالغة في رأسه برصاص قناص حوثي.



وأضافت المصادر، أنه جرى إسعاف الطفل الجريح إلى المستشفى الميداني في المديرية لتلقي الإسعافات الأولية، قبل أن يتم نقله إلى مستشفى أطباء بلا حدود في المخا نظراً لخطورة إصابته.



وخلال السنوات الماضية، قتل وأصيب مئات الأطفال جنوب مدينة الحديدة، بنيران مليشيا الحوثي الإرهابية .

