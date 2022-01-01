عدن - ياسمين عبد الله التهامي - منسق أممي: إغلاق الحوثيين مطار صنعاء يقوض عمليات الإغاثة

السبت 1 يناير 2022

الخليج 365

انتقد منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة بالأمم المتحدة في اليمن، ديفيد جريسلي، إغلاق مليشيات الحوثي مطار صنعاء الدولي.



وقال جريسلي، في بيان، إن مطار صنعاء الدولي، يعتبر بالغ الأهمية بالنسبة لعمليات الإغاثة في شمال اليمن.

وأضاف أن إغلاق المطار أمام الرحلات الجوية الإنسانية يقوض بشدة عمليات الإغاثة، وما زلت أشعر بقلق عميق إزاء أي مزيد من الاضطرابات في هذا الجانب.

وأوضح أن فريقا من الأمم المتحدة، زار المطار بعد إغلاقه من قبل مليشيات الحوثي في 19 ديسمبر/كانون الأول، وكذلك في 21 ديسمبر/كانون الأول بعد الغارات الجوية في الليلة التالية، وأنه توصل إلى قرار أنه لا يزال صالحا للعمل في حالات الطوارئ.

ودعا جريسلي مليشيات الحوثي إلى الامتناع عن تعليق الرحلات الجوية الإنسانية مستقبلاً، ولو لأسباب فنية، دون مشاورات مسبقة، واتفاق متبادل مع الأمم المتحدة.

وشدد على ضرورة أن تعمل الرحلات الجوية الإنسانية أيضًا في ظل أقصى شروط السلامة والأمن الممكنة.

وأشار إلى أن معدات الاتصالات في مطار صنعاء تعرضت لمشاكل فنية، وأن أطقم الرحلات الجوية التابعة للأمم المتحدة أبلغت عن 10 حالات على الأقل لم تتمكن فيها من الاتصال ببرج المراقبة الجوية في مطار صنعاء، أو كانت لديها اتصالات غير واضحة، فيما يشير إلى أن المعدات عفا عليها الزمن.

وناشد جريسلي الحكومة اليمنية بالسماح للأمم المتحدة بنقل أجهزة الاتصالات الجديدة لبرج المراقبة في مطار صنعاء، من دولة جيبوتي لضمان الاستخدام الآمن للرحلات الإنسانية.

وكانت مليشيات الحوثي أعلنت في 19 ديسمبر/كانون الأول عن إغلاق مطار صنعاء أمام طائرات المنظمات الأممية والدولية، وتحويله إلى قاعدة لإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.