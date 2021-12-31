الحوثيون يطلقون صاروخين من مركز للجمارك باليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 31 ديسمبر 2021

نشرت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية فى اليمن، صور لـ ميليشيا الحوثي الإرهابية خلال قيامها باستحداث مركز للجمارك داخل معسكر السوادية بمحافظة البيضاء، واتخاذ المدنيين وشاحنات المواد الغذائية والبترولية دروعا بشرية.



التحالف ينشر صوراً تثبت استحداث الحوثيين مركزاً للجمارك بمعسكر السوادية وأكد التحالف العربي استخدام ميليشيا الحوثي، اليوم، للمعسكر في إطلاق صاروخين باليستيين من داخله باتجاه محافظة شبوة، مما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، خاصة فيما يتعلق باتخاذ المدنيين دروعاً بشرية.

وكان التحالف طالب أمس المدنين إخلاء معسكر السوادية بمحافظة البيضاء اليمنية حفاظاً على سلامتهم، لافتا إلى أن "إن الحوثيين أطلقوا صاروخين باليستيين من معسكر السوادية، واستحدثوا مركزا للجمارك بالمعسكر، واتخذوا المدنيين دروعا بشرية".

وأكد التحالف أنه "يتخذ الإجراءات القانونية للتعامل مع أي تهديدات من جانب ميليشيا الحوثي".