المنامة - ياسر ابراهيم - وفاة وإصابة عائلة مكونة من 8 أشخاص بحريق في مخيم الجُفينة للنازحين بمأرب
مأرب: يمن شباب نت
الجمعة, 31 ديسمبر, 2021 - 10:07 صباحاً
[ صورة لحريق نشب في منزل أسرة نازحة بمأرب/ وحدة النازحين ]
تسبب حريق نشب في مخيم الجفينة للنازحين بمحافظة مأرب، بوفاة وإصابة أسرة كاملة عدد أفرادها 8 أشخاص غالبيتهم من الأطفال.
وقالت
لإدارة مخيمات النازحين في مأرب، الجمعة، في تغريدة على توتير، إن ثلاثة أطفال لقوا حتفهم وأصيب 3 آخرين بجوار والدهم ووالدتهم بحروق بالغة جراء حريق نشب في منزلهم بمخيم الجفينة للنازحين.
In Aljufaina camp , three children died as a result of burning their house and injured three other children, along with their mother and father of the same family, with deep burns. pic.twitter.com/QFSYnm4FQa— الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين - مأرب (@E_U_IDPS_MARIB) December 31, 2021
وتُظهر الصور التي نشرتها الوحدة التهام النيران لكل أثاث المنزل.
ولم تُورد الوحدة أسباب الحريق الذي تكرر في أكثر من مناسبة في أكبر مخيمات النزوح في اليمن، وتسببت حوادث مماثلة بوفاة وإصابة عدد من النازحين وأضرار مادية بالغة.
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