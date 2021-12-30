شكرا لبحثكم عن خبر تنفيذا لتوجيهات المحافظ لملس ..الوكيل السقاف يلتقي قيادة السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية بالتواهي لضبط التعاملات السعرية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عقد رئيس اللجنة الاشرافية العليا و كيل محافظة عدن الاستاذ عبدالرؤوف السقاف اجتماعا ضم مدير مديرية التواهي ومدير عام مكتب الاشغال العامة وقيادات الشرط والمكاتب التنفيذية بالمديرية .

وناقش الاجتماع اليات تنفيذ قرار محافظ محافظة عدن القاضي بضبط التعاملات السعرية في مديرية التواهي والاجراءات الضبطية القانونية المفترض اتخاذها تجاه المخالفين .

وشدد الوكيل السقاف على ضرورة استمرار حملات التفتيش وفقا لتوجيهات محافظ محافظة عدن ومراقبة اسعار المواد الغذائية والمحلات التجارية والمطاعم ومفارش بيع الاسماك واللحوم والخضار وابراز قائمة الاسعار امام كل محل ومفرش .

ووجه رئيس اللجنة للاشرافية الوكيل عبدالرؤوف السقاف قيادة السلطة المحلية بالتواهي بمتابعة سير عملية ضبط الاسعار بالمديرية ورفع التقارير بشكل فوري الى اللجنة الاشرافية العليا مشيرا الى الدور الهام المناط بمكتب التجارة والصناعة بتحديث قائمة الاسعار بشكل دوري بما يوازي تحسن العملة المحلية.

وتطرق الوكيل السقاف الى الاجراءات التي اتخذتها اللجنة الاشرافية العليا بحسب توجيهات محافظ محافظة عدن الاستاذ احمد حامد لملس لضبط التعاملات السعرية والحد من عملية المغالاة باسعار العقارات السكنية مشيرا ان هناك لجنة تعمل على اعداد سقوف تقديرية لاسعار ايجارات العقارات السكنية في محافظة عدن واستمارة خاصة بحصر العقارات السكنية والتجارية والمنشآت التجارية لتعزيز إيرادات المديرية .

كما وجه السقاف كل الاجهزة التنفيذية والامنية للتعاطي الفعال مع قضايا وشكاوي المواطنين المتضررين من ارتفاع ايجار العقارات السكنية مشدددا على عدم قانونية العقود المبرمة بالعملات الصعبة .

وتابع رئيس اللجنة الاشرافية ان هناك لجان مختصة شكلت على كافة الاصعدة لضبط التعاملات السعرية حيث قامت الهئية العليا الادوية باعداد قائمة باسعار المصنفات العلاجية وتعميمها على اللجنة المختصة للنزول والتفتيش على محلات الصيدلة لمراقبة مدى الالتزام بالتسعيرة الجديدة ومكافحة انتشار الادوية الممنوعة من التداول نظرا لافتقارها للمقاييس والجودة المتعارف عليها.

واكد الوكيل السقاف ان على الجهات المعنية مراقبة الية

توزيع حصص المواطنين من الغاز المنزلي بطريقة شفافة وبما يضمن وصوله الى المواطنين والحد من عملية السمسرة .

بدوره اطلع مدير المديرية التواهي رئيس اللجنة الاشرافية على سير عمليات التفتيش والمراقبة على محلات المواد الغذائية ومستوى التقييد بتوجيهات اللجنة الاشرافية القاضية بضبط الاسعار بالمديرية.

واستمع الوكيل السقاف الى الصعوبات والتحديات التي تواجه قيادة السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية في ضبط التعاملات السعرية مؤكدا على توفير كل الدعم بما يساهم بتحقيق الغاية وضبط التعاملات السعرية والتخفيف من معاناة المواطنين.