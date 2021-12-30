شكرا لبحثكم عن خبر شركة محلية توفر حليب بأقل الاسعار في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وفرت احدى الشركات المحلية حليب بأقل الاسعار في العاصمة عدن وبقية المحافظات . ولوحظ منتج حليب نوع بوك يباع في المولات والسوبر ماركت بأقل الاسعار. ووصف مواطنون هذا المنتج بأنه ممتاز الجودة ومناسب للاطفال. وقال اخرون أن المنتج بسعر مناسب جدا ومنافس حليب نيدو حيث يباع من 13الف ريال. يذكر أن المنتج يتبع إحدى الشركات المحلية حيث نزل كمنافس لبقية المنتجات التي ترفض تخفيض اسعارها وسط انخفاض كبير للعملات الاجنبية .

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