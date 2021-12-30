اجتماع في عدن يقر تخفيض أسعار تذاكر ركاب حافلات النقل البري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أقر اجتماع عقد في العاصمة المؤقتة عدن، ضم قيادة الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري وممثلي شركات حافلات النقل البري، تخفيض أسعار تذاكر ركاب حافلات النقل البري بما يتناسب مع المتغيرات السعرية وتحسن العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012