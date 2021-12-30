‏الارياني يطالب المجتمع الدولي بوقف التدخل الايراني السافر في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، ان تصريحات نجل حسن إيرلو، لاحد القنوات التلفزيونية، تؤكد ما قلناه منذ اللحظة الأولى، ان ظهوره في العاصمة المختطفة ‎صنعاء إعلان ايراني بانتداب رجل قاسم سليماني قائد فيلق القدس، حاكما عسكريا لمناطق سيطرة مليشيا الحوثي، لتنفيذ اجندتها بأبعادها الطائفية والسياسية والعسكرية.



‏‏واوضح ان ما يتردد عن توجه طهران لتسمية حاكم عسكري جديد يندرج في ذات السياق، سواء في طبيعة المهمة التي يؤديها كحاكم فعلي لمناطق سيطرة الحوثي أو تنفيذ السياسات الايرانية لزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، والتي تسببت في سقوط مئات الآلاف من الضحايا المدنيين وتشريد الملايين.

واشار الارياني الى ان ما تحاول مليشيا الحوثي الارهابية اخفاءه عبر حديث قياداتها وخطاب وسائها الاعلامية عن السيادة والتبعية، بهدف تضليل المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، تكشف عنه تصريحات قيادات النظام الايراني بشقيها السياسي والعسكري، والتي تثبت أن المليشيا مجرد أداة رخيصة لتنفيذ مشروعها التوسعي.

‏واكد الارياني ان الشعب اليمني بكل اطيافه السياسية والاجتماعية مطالب بادراك طبيعة المعركة المصيرية التي يخوضها باعتبارها قادسية القرن الواحد والعشرين في مواجهة الغزو الفارسي، الذي كشر عن انيابه وكشف بكل وضوح وجرأة عن وجهه القبيح واوهامه في استعادة امبراطويته المندثره.

وجدد الارياني مطالبة المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالقيام بمسئولياتها وفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ الاجراءات الكفيلة بقطع يد ايران ووقف عدوانها السافر على اليمن، والحد من أنشطتها الارهابية التي تنتهك القوانين الدولية وتهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.