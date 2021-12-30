محافظ المهرة يضع حجر أساس مشروع إعادة تأهيل المنازل المتضررة من الأعاصير المرحلة 1

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

وضع محافظ المهرة محمد علي ياسر، امس، حجر أساس مشروع إعادة تأهيل المنازل المتضررة من الأعاصير التي ضربت المهرة، المرحلة الأولى (50) وحدة سكنية بمديرية المسيلة، بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وتنفيذ إئتلاف الخير.



وأشاد المحافظ ياسر، بالدعم السخي المقدم من الأشقاء في المملكة .. مؤكدا أهمية المشروع الذي سيساهم بتخفيف معاناة الأسر المتضررة من إعصار لبان والأعاصير التي ضربت المهرة خلال السنوات الأخيرة .. مشددا على استهداف المشروع للأسر الأكثر فقراً واحتياجا.

وفي السياق، وقع محافظ المهرة مع المدير التنفيذي لائتلاف الخير للإغاثة المهندس فهمي بن منصور، اتفاقية تنسيق وتعاون بين السلطة المحلية في المهرة والشريك المنفذ ائتلاف الخير للإغاثة لإنجاح المشروع والبدء في الأعمال الإنشائية.

وأشار مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة في المهرة عبدالله العنقري، إلى أن المشروع يأتي امتداداً لتدخلات المركز في القطاعات الإيوائية والصحية والتعليمية والإغاثية .. موضحا أنه تم مراعاة احتياجات الأسر المستفيدة في تصاميم المنازل، وأن المرحلة الأولى للمشروع ستنتهي خلال 8 أشهر من الآن، وسيعقبها تنفيذ المراحل المتبقية.

حضر وضع حجر الأساس، أمين عام المجلس المحلي في المهرة سالم نيمر، ووكيل محافظة المهرة للشؤون الفنية المهندس سالم العبودي ومدير عام مديرية المسيلة فضل الدحيمي وعدد من المعنيين.