مقتل امرأتين بقذائف وألغام مليشيا الحوثي غربي تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتلت امرأتان، الأربعاء، بقذائف وألغام مليشيا الحوثي الإرهابية، في حادثتين منفصلتين بمحافظة تعز، جنوب غرب اليمن.



وقالت مصادر محلية، أن امرأة عشرينية، قُتلت الليلة الماضية بقصف شنته مليشيا الحوثي على منزلها الواقع في عزلة البراشة بمديرية مقبنة، شمال غرب تعز.



وأضحت المصادر أن زوجة "علي فهد رزاحي (٢٢ عاما)"، قُتلت أمام منزلها إثر استهداف المنزل بقذيفة هاون اطلقتها مليشيا الحوثي من جبل الجبانة.



وفي ذات المديرية قُتلت المُسنة "مريم أحمد" أثناء ماكانت تجلب الماء في قرية الطفيلي بعزلة اخدوع أسفل، اثر انفجار لغم أرضي زرعته مليشيا الحوثي في الطرقات.



والأثنين الماضي، أصيب طفل بانفجار لغم أرضي، فيما قتل مواطن وأصيب آخرين بقصف حوثي على قرية قرية الملاقي من ذات العزلة بالمديرية التي تشهد معارك مع الحوثيين منذ نحو شهرين.

