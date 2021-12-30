مقابل 42 مليار دولار.. تقارير تكشف عن استحواذ سامسونغ على بايوجن الأمريكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ارتفع سعر سهم شركة بايوجن الأمريكية لصناعة الأدوية في الأسواق المالية الأربعاء بعد تقارير عن محادثات مع مجموعة سامسونغ الكورية الجنوبية لشرائها مقابل أكثر من 40 مليار دولار.



وبايوجن المعروفة بإنتاج عقار "أدوهلم" لمرض الزهايمر إضافة الى خط انتاج أدوية للأمراض العصبية، تقدمت لسامسونغ بعرض لصفقة محتملة قد تصل قيمتها لأكثر من 42 مليار دولار، وفق "كوريا ايكونوميك ديلي".

وأشار التقرير الذي استشهد بمصادر مصرفية لم يسمها إلى عائدات بايوجن المستقرة نسبياً مقارنة مع صناعات مثل "أشباه الموصلات" التي عززت أرباح سامسونغ.

وارتفع سعر سهم بايوجن 9.5 % في تداولات الأربعاء إلى 258.31 دولاراً، كما ارتفع أكثر في تعاملات ما بعد الإغلاق.

ورفضت متحدثة باسم بايوجن التعليق على التقارير.