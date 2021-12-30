الزُبيدي: يافع عمق الجنوب وشوكة الميزان في نضالات شعبنا ماضيا وحاضرا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

استقبل عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية ،مساء امس في مقر اقامته بالعاصمة السعودية الرياض السلطان إسكندر بن حمود بن محمد آل هرهرة وعددا من وجهاء وأعيان يافع.



وخلال اللقاء تحدث الرئيس القائد مجددا تعازيه ليافع والجنوب كافة بوفاة السلطان فضل بن محمد عيدروس العفيفي مشيدا بأدوار أبناء يافع في مختلف المنعطفات التي مر بها الجنوب مؤكدا بأن يافع كانت وستظل عمق الجنوب وشوكة الميزان في نضالات شعبنا في الماضي والحاضر.

وفي اللقاء استعرض النجاحات التي حققها المجلس الانتقالي الجنوبي سياسيا مشيرا الى ما تحقق لشعبنا وقضيتنا من نجاحات غير مسبوقة جعلت شعبنا وقضيته العادلة في صدارة اهتمامات الاشقاء والأصدقاء.

وثمن نتائج لقاءاته مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية اثمرت وستثمر الكثير من النجاحات في مسار توحيد الجهود لمواجهة مليشيات الحوثي وتحرير مديريات بيحان الثلاث من جحافل الغزاة.

واكد في لقائه بوجهاء يافع ان الجنوب القادم لن يكون إلا جنوبا فيدراليا جديدا يحقق العدالة والتوازن في المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية لكل أبناء شعبنا.

من جانبهم عبر وجهاء يافع عن سعادتهم بلقاء الرئيس الزُبيدي والجلوس معه مجددين موقفهم الداعم للمجلس الانتقالي الجنوبي والجهود الدؤوبة التي تبذلها قيادة المجلس في الانتصار لإرادة شعبنا ونضالاته المستمرة صوب استعادة وبناء دولته الفيدرالية الحرة المستقلة كاملة السيادة.

حضر اللقاء علي الكثيري عضو هيئة الرئاسة المتحدث الرسمي للمجلس، المحامي يحي غالب عضو وحدة شؤون المفاوضات وانيس الشرفي رئيس قسم الشؤون السياسية والتخطيط في الإدارة العامة للشؤون الخارجية.