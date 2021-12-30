"رغم الجهود المضاعفة".. كيف أفشل الحوثيون الجهود الدبلوماسية لإيقاف حرب اليمن في 2021؟

المنامة - ياسر ابراهيم - قال معهد أمريكي "على مدار العام، كانت هناك بعض الخطوات الصغيرة إلى الأمام بشأن اليمن، لكن مع استمرار الجهود الدبلوماسية في عام 2022، لن يكون هناك حل سريع لإنهاء الحرب".





ووفق تقرير لمعهد دول الخليج في واشنطن «AGSIW» - ترجمة "يمن شباب نت" - فشلت الجهود الدبلوماسية حتى الآن في تحقيق اختراق مهم، ولايزال الحوثيين عقبة رئيسية، في عام 2022، من المرجح أن يبذل المجتمع الدولي جهودًا متواصلة لإنهاء الصراع".



لا تزال الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في اليمن مستمرة حيث تواصل الأمم المتحدة والولايات المتحدة العمل لإيجاد حل للصراع المستمر منذ 7 سنوات، في أكتوبر/ تشرين الأول، قام مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، هانز جروندبرج، بزيارة الدولة التي مزقتها الحرب لأول مرة منذ تعيينه في أغسطس.



منذ ذلك الحين، زار جروندبرج الإمارات العربية المتحدة وإيران، وعاد إلى اليمن للمرة الثانية، وزار عدن وتعز، وسافر إلى الكويت ومصر وروسيا. خلال زيارته الأولى لليمن كمبعوث خاص، التقى جروندبرج في عدن برئيس وزراء الحكومة المعترف بها من الأمم المتحدة معين عبد الملك سعيد ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي وغيرهم من الفاعلين السياسيين، وفي زيارته اللاحقة، التقى بمسؤولين يمنيين، من بينهم سعيد مرة أخرى في عدن والمحافظ وقادة سياسيين ونشطاء وآخرين في تعز.



في نوفمبر، قام المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيموثي ليندركينغ، بزيارة عدن أيضًا في أول رحلة له إلى البلاد. كما التقى ليندركينغ بمعين سعيد ومسؤولين يمنيين كبار آخرين، منذ زيارة اليمن، عاد ليندركينغ إلى المنطقة وزار السعودية والبحرين للتنسيق بشأن الأمن الإقليمي والمخاوف المتعلقة بإيران وكذلك المفاوضات بشأن جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة بشأن اليمن.



على الرغم من هذه المبادرات الدبلوماسية، استمرت الأعمال العدائية على الأرض، في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني، أعلنت القوات المشتركة المدعومة إماراتياً انسحابها من مناطق في محافظة الحديدة، جاءت هذه الخطوة بعد وقت قصير من انسحاب القوات السعودية والإماراتية من محافظة شبوة، واستغلت قوات الحوثي هذه التطورات، واستولت على عدة مناطق غادرتها القوات المشتركة، لكن تقدم الحوثيين واجه مقاومة من بعض عناصر القوات المشتركة.





جهود دبلوماسية متواصلة



ظلت الأمم المتحدة والولايات المتحدة ملتزمتين بإنهاء الحرب في اليمن، في مقابلة بالبريد الإلكتروني، قال جيرالد فييرستين، السفير الأمريكي الأسبق في اليمن ونائب رئيس معهد الشرق الأوسط، "الزيارات الأخيرة التي قام بها مبعوث الأمم المتحدة الخاص جروندبرج والمبعوث الأمريكي الخاص ليندركينغ إلى المنطقة، بما في ذلك زيارتهما لليمن، هي تطورات مرحب بها حيث تظهر الالتزام المستمر من قبل المجتمع الدولي لإيجاد طريق لإنهاء الصراع في اليمن وبدء عملية الحل السلمي.



ومع ذلك، فإن ما يغيب عن مسار التحركات تلك هو لقاء مع قيادة الحوثيين، وهم في الواقع العقبة الرئيسية أمام تحقيق وقف إطلاق النار "، وتابع: "حتى يصبح الحوثيون جزءًا من عملية التفاوض، وطالما استمروا في الضغط على عدوانهم العسكري في كل من اليمن وعبر الحدود إلى المملكة العربية السعودية، فلن يكون هناك وقف لإطلاق النار أو إنهاء النزاع".



على الرغم من أن جهود الوساطة التي تبذلها الإدارة الأمريكية لا تزال مستمرة، إلا أنه لا يبدو أنها تحقق تقدما لغاية الان، وبينما لعبت واشنطن دورًا في الضغط على المملكة العربية السعودية للإعلان عن اقتراح وقف إطلاق النار في مارس، رفضه الحوثيون، قائلين إنهم لن يوافقوا عليه إلا إذا رفعت الرياض حصارها الجوي والبري والبحري الذي فرض عام 2015.



لكن من غير المرجح أن يكون السعوديون مستعدين لرفع الحصار من جانب واحد عن صنعاء والحديدة، بالنسبة للحوثيين يبدو أنهم ما زالوا حريصين على الاستيلاء على مأرب الغنية بالنفط، وبحسب ما ورد، فإن الحوثيين كانوا يسيطرون على مناطق في الجزء الجنوبي من المحافظة.



وبالتالي، يبدو أنهم يفتقرون إلى سبب مقنع للمشاركة في عملية السلام، في غضون ذلك، لا يبدو أن واشنطن كانت قادرة على تقديم أي شيء ملموس للحوثيين مقابل وقف إطلاق النار، خاصةً لإنهاء هجومهم على مأرب.

في سبتمبر، زار مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان المملكة العربية السعودية والتقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة، ورافق سوليفان خلال زيارته ليندركينغ ومنسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكغورك، كانت النقطة الرئيسية للنقاش هي الحرب في اليمن.

ومع ذلك، يبدو أن زيارة سوليفان لم تسفر عن نتائج مثمرة لسببين على الأقل. أولاً، بدأت العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية بداية صعبة مع الإدارة الجديدة وكان التقدم في تحسين المضمون متقطعًا، في أحسن الأحوال، حيث أعربت واشنطن عن مخاوفها بشأن قضايا مثل ارتفاع أسعار النفط.



وبالتالي، يمكن القول إن نهج واشنطن المبتعد إلى حد ما تجاه السعوديين قد يؤثر على جهود الوساطة الأمريكية في اليمن، لا سيما بالنظر إلى افتقار واشنطن النسبي إلى النفوذ في اليمن وحاجتها إلى تنسيق الجهود مع المملكة العربية السعودية.



ثانيًا، يبدو أن الإدارة الأمريكية ما زالت تزن خياراتها فيما يتعلق بتحالفاتها الإقليمية، لا يزال يبدو أنها تحاول خلق نسخة ما من التحول إلى آسيا وإعادة تقييم وضع قوتها في الخليج، الأمر الذي أثار الاستياء ودفع الى بعض سلوكيات التحوط من قبل الشركاء الخليجيين، مما يجعل الدبلوماسية الأساسية أكثر صعوبة.





لطالما ارتبط موقف واشنطن من اليمن ارتباطًا وثيقًا بسياستها الأوسع في الشرق الأوسط، ولا سيما سياساتها تجاه المملكة العربية السعودية، ومع ذلك لا يزال موقف واشنطن اليوم من اليمن يميل نسبيًا إلى وجهات نظر الرياض، من حيث الدبلوماسية والخطاب العام.



الحوثيون مسؤولون جزئياً عن ذلك، بعد أن استمروا على ما يبدو في الانحياز إلى إيران، وبغض النظر عن الدبلوماسية والخطاب، هناك بعض القضايا المتعلقة بتأثير هذا الميل النسبي للولايات المتحدة، بالنظر إلى نفوذ واشنطن الذي لم يتم تحديده بعد ضد الحوثيين.



من المرجح أن تستمر الأمم المتحدة والولايات المتحدة في دعوة الحوثيين إلى وقف هجومهم على مأرب والانخراط في العملية السياسية، ومع ذلك من غير المرجح أن يستجيب الحوثيون بشكل إيجابي لمثل هذه الدعوات، حيث يواصلون تحقيق مكاسب في ساحة المعركة.



في غياب النفوذ الذي يزعزع تلك الثقة، يبدو من غير المرجح أن يتنازلوا عن أي ميزة لهم، بالنظر إلى هذه الحقائق، من المرجح أن يستمر تحقيق أي إرجاء للقتال من خلال الوساطات المحلية، التي يعتقد بعض المراقبين اليمنيين أنها أكثر فاعلية في الدولة الممزقة، بالنظر إلى التأثير المحدود للمجتمع الدولي.





انسحاب الحديدة: انقسامات داخلية؟



جاء الانسحاب الأخير للقوات المشتركة المدعومة من الإمارات من الحديدة كمفاجأة إلى حد كبير، وقالت القوات المشتركة في بيان إنها "أدركت خطأ البقاء في حواجز دفاعية، غير قادرة على القتال بموجب اتفاق دولي، بينما تتطلب الخطوط الأمامية المختلفة الدعم"، ويقود القوات المشتركة طارق صالح، ابن شقيق الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، وتتألف من ثلاث مجموعات رئيسية: لواء العمالقة، ومقاومة تهامة، وحراس الجمهورية، وقد ادانت مقاومة تهامة الانسحاب ووصفته بانه "انسحاب غير مبرر" مما يوحي بانقسام داخلي داخل القوات المشتركة.



في الواقع، اشتبك بعض مقاتلي المقاومة التهامية ومقاتلين آخرين، وهم أيضًا جزء من القوات المشتركة، مع الحوثيين عندما تحرك الحوثيون إلى الأراضي التي تم التنازل عنها، على الرغم من أن القوات المشتركة موالية للحكومة المعترف بها من الأمم المتحدة وتدعمها الإمارات العربية المتحدة، يبدو أن هذه الخطوة تفيد الحوثيين أكثر من التحالف الذي تقوده السعودية.



هذا ليس فقط لأن الانسحاب كان "غير ضروري" لخلق المزيد من الخطوط الأمامية، وفقًا لمحلل يمني، ولكن أيضًا لأن الحوثيين يمكنهم استخدام سيطرتهم على المزيد من الأراضي كرافعة في أي عملية سلام.



ومن المرجح أن يؤدي ذلك بدوره إلى تعقيد الجهود الرامية إلى جلب الحوثيين إلى طاولة المفاوضات، يبدو أن الحوثيين مهتمون بأن يصبحوا "الممثلين الوحيدين" لليمن، ومن المرجح أن تجعلهم مكاسبهم الإقليمية الأخيرة أقل ميلًا للمشاركة في الحوار السياسي الأوسع في هذه المرحلة ولتشجيعهم على تقديم مطالب أكبر في أي مفاوضات مستقبلية.



ومع ذلك، فمن غير المرجح أن تتغير أولويات واشنطن والأمم المتحدة، وفقًا للخبيرة في الشؤون اليمنية هيلين لاكنر، "لا يغير الانسحاب كثيرًا بالنسبة إلى ليندركنج لأنه لا يزال غير ذي صلة إلى حد كبير، قد يكون له بعض التأثير على السعوديين، لكن بالتأكيد لا تأثير له على الحوثيين".



وأشارت: "علاوة على ذلك، فإن أي افتراض بأن المحادثات غير المباشرة بشأن الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة وإيران يمكن أن يكون لها تأثير ملموس على استراتيجية الحوثيين في اليمن سيكون مضلل بنفس القدر، على الرغم من أنه ربما يكون جزءًا من التفكير الأمريكي".



وأوضحت لاكنر في مقابلة عبر البريد الإلكتروني، "بالنسبة إلى جروندبرغ، فهو يحاول الحصول على مجموعة متنوعة من الأطراف المعنية لبدء مناقشة"، وقالت لاكنر إنها تعتقد أن الانسحاب الأخير لا يُحدث فرقًا كبيرًا بالنسبة له، بخلاف أنه يجعل مهمة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة عفا عليها الزمن، منذ انسحاب القوات المدعومة من الإمارات.

وتابعت: "سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان سيتم تجديد ولايته في الأسابيع المقبلة، قد يحاول جروندبرغ إحياء عناصر أخرى من اتفاقية ستوكهولم، لا سيما تلك المتعلقة بتعز"، بالإضافة إلى تبادل الأسرى.



وشددت لاكنر على أنه "على الرغم من الجهود الملحوظة لإشراك أكبر عدد ممكن من الأطراف المتحاربة والأطراف الأخرى التي يمكن أن يلتقي بها، فإن مشكلة جروندبرج المباشرة، مع ذلك هي أن الحوثيين لم يدعوه إلى صنعاء، والتي يجب أن تكون على رأس جدول أعماله".



يبدو أن قرار سحب القوات كان قرارًا إماراتيًا في المقام الأول، ومع ذلك جاءت هذه الخطوة في الوقت الذي يهتم فيه كل من السعوديين والإماراتيين بالانسحاب الكامل من اليمن ولكن يبدو أنهم ما زالوا يستكشفون خطة خروج من شأنها أن توفر بعض مظاهر النظام والغطاء الدبلوماسي لمثل هذه الخطوة، سيكونون كذلك معنيين بتجنب الانسحاب السريع الذي يخلق مظاهر أنهم فقدوا الصراع، قد يكون ترددهم، إذن، مسألة كرامة إلى حد كبير، معززة - في حالة السعوديين - بالمخاوف الأمنية التي يفرضها الحوثيون الآن داخل حدودهم.



وربما انه وعلى العكس من قوة الحقائق على الأرض، فمن المرجح أن يُنظر إلى فصيل حوثي قوي على أنه سبب إضافي للرياض وأبو ظبي للبقاء ملتزمين بالحرب.



على مدار العام، كانت هناك بعض الخطوات الصغيرة إلى الأمام بشأن اليمن، مثل تعيين مبعوث خاص للولايات المتحدة. ومع ذلك، فشلت الجهود الدبلوماسية حتى الآن في تحقيق اختراق مهم، لا يزال إشراك الحوثيين يمثل عقبة رئيسية، في عام 2022، من المرجح أن يبذل المجتمع الدولي جهودًا متواصلة لإنهاء الصراع، لكن لا يوجد حل سريع للحرب في اليمن.