وفاة ثلاثة أشقّاء اختناقًا داخل خزان "محطة نفط" بمحافظة عمران اليمنية

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي ثلاثة أشقاء، اليوم الأربعاء، اختناقًا بمادة البترول، أثناء قيامهم بتنظيف خزان المحطة، في محافظة عمران، شمال العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن "عمر عبد العزيز العصيمي، وشقيقه، معمر عبد العزيز العصيمي، توفيا اختناقًا بمادة البترول؛ أثناء قيامهما بغسيل خزان محطة النفط بمديرية خمر".

وأوضحت المصادر، "أن الشقيقين عمر ومعمر قاما باستخدام مادة البترول لتنظيف خزان المحطة من الصدأ، مما سبب لهما اختناق، توفوا على الفور داخل الخزان".

وحسب المصادر، فقد "قام شقيقهم الثالث (خليل)، بمحاولة انقاذهما، ولكنه سرعان ما تعرض للاختناق، وتوفي على الفور بجوارهما داخل خزان المحطة".