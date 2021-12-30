عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نائب الرئيس: ما كشفه التحالف يثبت تبني إيران وحزب الله للحوثي

الخميس 30 ديسمبر 2021

الخليج 365

قال نائب الرئيس الفريق الركن، علي محسن الأحمر، الأربعاء، إن ميليشيا الحوثي بتبعيتها لإيران وحزب الله سعت لإعادة بلادنا إلى الوراء خدمة لمشروع التوسع الإيراني.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن الأحمر قوله إن ما كشفه تحالف دعم الشرعية مؤخرا وما تحدث عنه اليمنيون من أدلة وحقائق تثبت تبني إيران وحزب الله للحوثيين وتوظيفهم لتأجيج الصراع في اليمن والمنطقة وتهديد الأمن والاستقرار يستوجب من الجميع المزيد من اليقظة والتعاون ووحدة الصف لردع هذا الخطر الإرهابي وإفشال ما تحيك له إيران وأذرعها الخبيثة من مؤامرات ومخططات على بلادنا وأشقائنا في دول الجوار.

وأضاف أن ميليشيا الحوثي الانقلابية بغطرستها وصلفها وعبوديتها لإيران وحزب الله وطائفيتها المقيتة دمرت آمال وأحلام اليمنيين وكل شيء جميل في اليمن وسعت جاهدة لإعادة بلادنا إلى الوراء لعقود وطمس هويتنا وتراثنا وتاريخنا، إرضاء لملالي طهران وخدمة لمشروع التوسع الفارسي الخبيث.

أدلة تورط حزب الله

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد كشف يوم الأحد الماضي، في إحاطة شاملة للأزمة اليمنية، عن أدلة تثبت تورط حزب الله اللبناني الإرهابي باليمن واستخدام المطار لاستهداف السعودية.

وعرض التحالف صوراً لعناصر من حزب الله تدرب ميليشيا الحوثي على إطلاق المسيرات، نافيا أن يكون حزب الله ممثلا للشعب اللبناني.

ميليشيا الحوثي لا تملك القرار

وقال المتحدث الرسمي، العميد ركن تركي المالكي في المؤتمر الصحفي، إن الحوثيين لا يملكون القرار ليكونوا جزءا من الحل السياسي في اليمن.

وأكد أن تنظيم حزب الله الإرهابي نشر الدمار في المنطقة والعالم، وهو يتحمل المسؤولية في استهداف المدنيين في السعودية واليمن.

كما أكد أن النظام الإيراني يرعى الأذرع في المنطقة ويقوم بالدمار والخراب"، مشيرا إلى أن "ميليشيا الحوثي تبنت الفكر الطائفي من إيران.

كما تحدث المالكي عن دور طهران في إذكاء الفكر الطائفي في العراق وسوريا ولبنان.