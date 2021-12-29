تتكون من 153 وحدة مجهزة.. افتتاح مدينة يمن الخير السكنية في محافظة لحج

المنامة - ياسر ابراهيم - افتتح محافظ محافظة لحج اللواء أحمد عبدالله التركي، يوم الثلاثاء، مدينة يمن الخير السكنية بمديرية القبيطة جنوب اليمن.



وتتكون المدينة السكنية المخصصة للأسر التي لا تمتلك مساكن في المنطقة؛ من 153 منزلا مجهزة بالأثاث والإنارة، بتكلفة مليون دولار أمريكي، بتمويل كويتي وتنفيذ الرابطة الدولية للحماية والمساعدة الإنسانية.



كما تشمل المرافق الخدمية من "مدرسة أساسية ووحدة صحية ومسجد ومركز تأهيل وتدريب وسوبر ماركت"، بالإضافة إلى ملاعب وحديقة أطفال وشوارع ومساحات خضراء وبئر.



وقال محافظ لحج إن "هذه المدينة تعد هي الأولى في اليمن من حيث التجهيزات والبنية التحتية مخصصة للفقراء"، مقدما الشكر لمنظمة IHCRO YEMEN على جهودها الجبارة في دعم المجتمع والنهوض به.

وثمن المحافظ تركي، الدعم السخي من دولة الكويت، لإنجاز هذا المشروع الكبير الذي ساهم في تخفيف معاناة الأسر الفقيرة المستهدفة.



من جهته قال رئيس المنظمة في اليمن الدكتور جلال الشرعبي، إن "هذه المدينة هي خاتمة أعمال المنظمة لهذا العام"، مشيرا أن هناك مدينة سكنية أخرى في إحدى المحافظات سيتم افتتاحها بداية العام القادم.

