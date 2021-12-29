شكرا لبحثكم عن خبر عدن نت تعلن تحديث جديدة لتحسين الخدمة وتطويرها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعلن مصدر مسؤول في شركة عدن نت عن تحديث جديد للشبكة وذلك ضمن مشروع التوسعة والتحديثات التي تقوم بها الشركة بهدف تحسين الشبكة وحل الاشكاليات التي تواجه المستخدمين أثناء تفعيل الشريحة بالمودم أو بالجوالات التي تدعم تقنية الجيل الرابع.

وذكر المصدر أن التحديثات الجديد للشبكة تمكن المستخدم من تفعيل الشريحة بالمودم تلقائياً وبدون إعدادات مسبقة وذلك في حال كان المودم تتوفر به خاصية "اوتو" حتى وأن قمت بعمل إعادة ضبط مصنع ستفعل الشريحة تلقائياً.

وأوضح المصدر أنه في حال عدم توفر خاصية "اوتو" بالمودم أو الجوال قم بعمل تكوين APN جديد ولكن دون التقيد بأسم المستخدم أو الباسورد ثم قم بوضع ما تريد، مع ضرورة التقيد في خانة APN بكتابة التالي aden.com

وأضاف المصدر انه ، عند استنفاذ الرصيد أو إنتهاء فترة صلاحية الباقة ستتحول إشارة المودم إلى اللون الأحمر وقد تظهر لك رسالة " لا تتوفر خدمة " وعند تجديد الباقة ستعود الخدمة تلقائياً.

وأكد المصدر للعملاء وجمهور عدن نت الكرام أن الشركة تبذل قصارى الجهد في تطوير وتحديث الشبكة وتوفيرها بنطاق أوسع ليشمل الجميع وتتطلع نتطلع في القريب العاجل استئناف البيع مجدداً لاستيعاب عملاءنا الجدد في إطار خطة الشركة الرامية للتوسعة والتي حرصنا على أن تكون بأفضل معايير الجودة التي تواكب التقنيات الحديثة في مجال الاتصال والانترنت.