الشرجبي يبحث مع اليونيسيف آلية إدارة تمويلات المانحين لمشاريع المياه والصرف الصحي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، امس، مع نائب الممثل المقيم لمنظمة اليونيسيف باليمن تشودراك أومور، تعزيز العمل المشترك، وعدد من القضايا المتعلقة اليونيسيف في قطاعي المياه والصرف الصحي.



وتطرق الشرجبي، الى عدد من الملاحظات التي ينبغي على منظمة اليونيسيف أخذها بعين الاعتبار في إدارة تمويلات المانحين ومعايير اختيار وتحديد المناطق الاكثر احتياجاً.. مشدداً على ضرورة رفع مستوى التنسيق مع الحكومة وإشراك الوزارة ومؤسساتها وهيئاتها المختلفة في مراحل التخطيط والإشراف على الأعمال لضمان سير الأعمال بالشكل المطلوب.

ووجه الوزير الشرجبي، قطاعات الوزارة بالعمل مع منظمة اليونيسيف من أجل تجاوز المعوقات والصعوبات التي تصاحب عمل المشاريع المنفذة وإيجاد آلية شفافة لمراقبتها، وإشراك الوزارة في التخطيط لكافة المشاريع المنفذة لضمان حصول كل أطفال اليمن على نصيبهم من هذه التمويلات التي تأتي من الجهات المانحة بجهود حكومية.

بدوره، اشار نائب الممثل المقيم لمنظمة اليونيسيف، الى تدخلات المنظمة للعام القادم في مجالي المياه والاصحاح البيئي.. مثمناً جهود الوزارة وإهتمامها بتذليل كافة الصعوبات التي تواجه تنفيذ المشاريع.. مؤكدا حرص اليونيسيف على استيعاب كافة الملاحظات والتنسيق مع الوزارة لإقرار الأنشطة والتدخلات على أن يتم عقد لقاء آخر في يناير المقبل لمناقشة آليات تنفيذها.