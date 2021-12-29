شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السفير العمراني يسلم أمين عام الخارجية الأردنية رسالة من رئيس الوزراء لنظيره الاردني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث سفير بلادنا لدى الاردن علي العمراني، امس، مع الأمين العام لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية يوسف البطاينة، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.



وخلال اللقاء، سلم السفير العمراني رسالة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، لنظيره الأردني الدكتور بشر الخصاونة.

واستعرض اللقاء، تطورات الأوضاع في اليمن في ضوء استمرار تعنت مليشيا الحوثي الانقلابية، وتماديهم وعدوانهم على الشعب اليمني، وموقف الحكومة الثابت تجاه تحقيق السلام ورفع معاناة الشعب اليمني في إطار المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محليا ودوليا المتمثلة في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الامن ٢٢١٦.