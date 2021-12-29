شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الصحة يبحث مع بعثة أطباء بلا حدود البلجيكية تعزيز التعاون في المجال الصحي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، في العاصمة المؤقتة عدن، مع نائب مدير بعثة أطباء بلا حدود البلجيكية لدى بلادنا ميودراج جيفتوفيتش، تعزيز التعاون في المجال الصحي وإمكانيات الدفع بها نحو الأفضل.



واستمع الوزير بحيبح، إلى إيجاز عن تدخلات المنظمة في عدد من المحافظات..مشدداً على ضرورة تعزيز التنسيق بين الوزارة والمنظمة..موجهاً المنظمة بتعزيز عملها في المحافظات ذات الاحتياجات الملحة والإسهام في تعزيز الخدمات المقدمة وفقاً لخطط الوزارة.

وطالب وزير الصحة، بعثة اطباء بلا حدود، بعمل تقييم سريع للتدخل في دعم مستشفى أحور بمحافظة ابين.