محافظ تعز يناقش آليات تحصيل زكاة المبيعات العقارية وكبار المكلفين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

عقد محافظ محافظة تعز نبيل شمسان امس اجتماعاً لمناقشة آليات تحصيل زكاة المبيعات العقارية وكبار المكلفين ومعالجة الاختلالات القائمة لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه الموارد.



وفي الاجتماع، استعرض الوكيل المساعد للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على العيزري، بحضور وكلاء المحافظة المهندس رشاد الاكحلي وعارف جامل ومحمد عبد العزيز الصنوي، ومدير عام الواجبات الزكوية حسن المجاهد، تحصيل زكاة المبيعات العقارية والتلاعب وتضارب الاختصاصات في عملية التحصيل بين المديريات والادارة العامة للواجبات الزكوية وفروعها بالمديريات

وبناء على ذلك أقر الحاضرين، الآلية المقدمة للإجتماع و التي تتضمن حصر تحصيل زكاة المبيعات العقارية على جهة واحدة ومن خلال إنشاء ادارة خاصة تابعة للإدارة العامة للواجبات الزكوية يسند لها مهام تحصيل زكاة المبيعات العقارية وتمارس أعمالها في مقر مكتب الهيئة العامة للاراضي والمساحه ومنحها كافة الصلاحيات للتحصيل تحت إشراف ورقابة الادارة العامة للوجبات الزكوية وحصر السجلات وإجراءات التحصيل وفقا للوثائق والمستندات المؤيدة والتوريد للمبالغ بموجب حوافظ توريد وبصورة مباشرة إلى البنك المركزي.

كما أقر الاجتماع، آليات ربط وتحصيل زكاة كبار المكلفين من فروع الشركات داخل المحافظة واخطار الشركات بعدم قبول عدم السداد بمبرر دفعها في المراكز الرئيسية خارج المحافظة.