لجنة التحقيق الوطنية تستمع لعدد من ضحايا انتهاكات حقوق الانسان في قرى مقبنة غرب تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

استمع اعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان، امس، خلال نزولهم الميداني الى قرى مديرية مقبنة غربي محافظة تعز، الى شهادات عدد من الضحايا المدنيين خلال فترة الحرب.



وعاين أعضاء اللجنة، عدداً من المنازل المدمرة في قرى المضابي والقشعة والقاصب والقحيفة والطوير وعزلة اليمن والتي تعرضت للانتهاكات نتيجة القصف العشوائي للمليشيات الحوثية بأنواع الأسلحة المختلفة واستهداف المركز الصحي للمديرية الذي يخدم أكثر من 25 قرية، وكذا معاينة آثار الاعتداء على مستوصف الفكيكة والتي تخالف لمبادئ القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والأعيان المدنية والطبية والتعليمية.

كما استمع أعضاء اللجنة، لأكثر من 62 شاهد على وقائع قتل المدنيين بالقصف المدفعي والرصاص والألغام الفردية وتهجير 54 أسرة من قرى الكدمة، وتقييم ما طال السكان من أضرار نتيجة الحصار وقطع الطرقات واضطرارهم للجوء لطرق وعرة وخطيرة، ومنع النساء من زراعة أراضيهن والوصول إلى الموارد الضرورية.

واطلع الفريق خلال تحقيقاته الميدانية على عدد من الوثائق والمستندات ومقاطع الفيديو والصور الموضحة للانتهاكات وتم تحريز عدد من المقذوفات التي استخدمت في قصف المنازل والمدارس والمساجد.