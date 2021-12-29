‏الارياني يدين جريمة قتل الطفل هزاع سلطان برصاص قناص حوثي بتعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أدان معمر الارياني وزير الاعلام والثقافة والسياحة، واستنكر باشد العبارات جريمة قتل مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران، للطفل هزاع سلطان (١٢ عام) .



واوضح معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) بان رصاصة قناصة المليشيا الحوثية المتمركزة في جبل الوعش، أصابت الطفل هزاع أثناء عودته إلى منزله في حي المفتش شمال مدينة ‎تعز، وهو يرتدي الزي المدرسي‏.

وأشار الارياني إلى أنه ومنذ بدء انقلاب مليشيا الحوثي الارهابية لقي مئات المدنيين الابرياء غالبيتهم من النساء والاطفال حتفهم برصاص وقذائف الهاون والمدفعية التي تطلقها المليشيا بشكل عشوائي على إحياء مدينة تعز، إضافة إلى الحصار المطبق على المحافظة الذي ضاعف من معاناة أبنائها‏.

وطالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الاممي والامريكي ومنظمات حقوق الانسان بمغادرة مربع الصمت إزاء استمرار جرائم القتل اليومي التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق النساء والاطفال..داعيا الى العمل على إدراج المليشيا الحوثية ضمن قوائم الارهاب الدولية، وملاحقة قياداتها في المحاكم الدولية باعتبارهم "مجرمي حرب".