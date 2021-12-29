شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر واشنطن: سنواصل العمل لصد هجمات الحوثي على السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - واشنطن: سنواصل العمل لصد هجمات الحوثي على السعودية

الأربعاء 29 ديسمبر 2021

الخليج 365

قالت واشنطن الأربعاء، إنها ستواصل العمل مع شركائها للوقوف ضد الهجمات الحوثية على السعودية.



جاء ذلك في مؤتمر صحفي افتراضي للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، جدد خلاله إدانة الولايات المتحدة الأمريكية، اعتداءات الحوثيين المتواصلة على المملكة العربية السعودية، مؤكدا أن الحوثيين خطر على حلفاء بلاده.

وقال برايس إن المملكة العربية السعودية استطاعت القضاء على نحو 90 % من هجمات الحوثيين، وهدفنا هو أن نرى أن هذا الرقم يرتفع إلى 100 %، مبيناً أن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية استهدفت بعض القادة الحوثيين من خلال العقوبات والمحاسبة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“.

وأضاف كان هناك أكثر من 375 هجوماً عبر الحدود منذ بداية العام، وأن بلاده ستواصل العمل مع شركائها في المملكة للوقوف ضد الهجمات الحوثية، وستحملهم المسؤولية عن أفعالهم البغيضة.

ياتي ذلك بعد إعلان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الجمعة، سقوط مقذوفين معاديين أطلقتهما ميليشيات الحوثي تجاه نجران وجازان.

وأكد التحالف، في بيان له أوردته وكالة الأنباء السعودية ”واس“، أن مقذوفا معاديا سقط على إحدى الورش الصناعية في صامطة بمنطقة جازان.

وأوضح التحالف أن سقوط المقذوف بصامتة في جازان أسفر عن وفاة اثنين، أحدهما مواطن سعودي والآخر مقيم من الجنسية اليمنية.

وشن التحالف سلسلة غارات استهدفت مخازن السلاح التابعة لمليشيا الحوثي في صنعاء.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، فجر الأحد، تدمير مخازن للأسلحة النوعية بمعسكر التشريفات بالعاصمة اليمنية صنعاء التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، مشيرا إلى أن العملية بصنعاء استجابة فورية لمحاولة نقل أسلحة من معسكر التشريفات.

وقال التحالف، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“، إنه بدأ في وقت متأخر من مساء السبت الماضي عملية عسكرية في صنعاء لاستهداف مواقع عسكرية مشروعة، وذلك استجابة للتهديدات الحوثية المتمثلة باستهداف الأعيان المدنية في الأراضي السعودية التي كان آخرها سقوط مقذوفات في جازان تسببت بوفاة شخصين من المدنيين وإصابة آخرين.

وطلب التحالف من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من معسكر التشريفات، قبل استهدافه، مؤكدا أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأكد التحالف أن على الحوثيين البدء بإخراج الأسلحة من الأعيان المدنية والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني.

والاثنين الماضي، أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، تورط حزب الله اللبناني، في الهجمات التي تستهدف المدنيين في السعودية واليمن.

وخلال مؤتمر صحفي، عرض المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، أدلة على تورط حزب الله في اليمن، محملا إياه المسؤولية عن الوفيات جراء استهداف المدنيين في السعودية واليمن.