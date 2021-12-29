عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هجوم إجرامي.. اليمن يندد بقصف الحوثي مطار عتق

الأربعاء 29 ديسمبر 2021

الخليج 365

نددت الحكومة بقصف مليشيات الحوثي الإرهابية بصاروخ باليستي مطار عتق، عاصمة شبوة، معتبرا ذلك "هجوما إجراميا وإرهابيا".



وأصدرت السلطات اليمنية بيانا في وقت مبكر من صباح الأربعاء، أدانت فيه القصف الذي استهدف مطار عتق، بصاروخ باليستي.

ويتزامن الهجوم، وفقا للبيان، مع حلول الذكرى الأولى للهجوم الغادر والدموي الذي استهدف بـ 3 صواريخ باليستية مطار عدن الدولي، وأمام مرأى العالم في 30 ديسمبر/كانون الأول العام الماضي.

وقصفت مليشيات الحوثي في وقت سابق، مطار عدن، لاغتيال وزراء حكومة الكفاءات اليمنية، وخلف الهجوم مجزرة وحشية راح ضحيتها مئات القتلى والجرحى من بينهم قيادات مدنية وعسكرية وموظفون دوليون وصحفيون.

ودعا البيان الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وكافة المنظمات الإنسانية للتدخل العاجل والضغط الحقيقي والمباشر لإيقاف هذه الأعمال الإجرامية التي تقوم بها مليشيات الحوثي الإرهابية.

وأضاف "نؤكد للعالم أجمع أن هذه المليشيات الحوثية لا تريد السلام والاستقرار للبلد، ولا تستطيع العيش إلا في ظل الحروب والصراعات".

وأكد أن هذه الأعمال الإرهابية لن تثني وزارة النقل اليمنية عن أداء مهامها في الاستمرار بتشغيل كافة المطارات في المناطق المحررة والمضي قدماً على عمل كل ما يجسد خدمة المجتمع، طبقا للبيان.

وقالت مصادر محلية، إن جرحى سقوط جراء صاروخ باليستي ضرب مطار عتق، مساء الثلاثاء، لكن القوات الحكومية نفت في وقت لاحق سقوط أي ضحايا، وأشارت إلى أضرار مادية خلفها الهجوم الحوثي.

ووصلت قوة كبيرة ونوعية من ألوية العمالقة مجهزة بأحدث الآليات إلى عتق ضمن ترتيبات عسكرية لتحرير مديريات (بيحان الثلاث) غرب وشمال شبوة من سيطرة الحوثيين، بالإضافة إلى تحرير مديريات جنوب مأرب ومحافظة البيضاء المجاورتين.