عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التحالف يدك منصة صواريخ حوثية هاجمت مطار عتق

الأربعاء 29 ديسمبر 2021

الخليج 365

في رد فعل سريع، دكت مقاتلات التحالف العربي، مساء الثلاثاء، منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية استخدمتها مليشيات الحوثي في الهجوم على مطار عتق بشبوة.



ونجحت المقاتلات الجوية للتحالف في اصطياد المنصة الحوثية الواقعة بضواحي مدينة العلياء مركز مديرية بيحان إلى الجهة الغربية الشمالية من شبوة

وقالت مصادر عسكرية، إن صاروخا أطلقته مقاتلات التحالف استهدفت مقر اللواء 19 مشاة الذي تتخذ منه مليشيات الحوثي مقرا لإطلاق الصواريخ الباليستية على الأعيان المدنية.

وأكدت المصادر أن دوي طيران الاستطلاع التابع للتحالف العربي سُمّع في أجواء مدينة العلياء بييحان قبل دقائق من قصف منصة الصواريخ الحوثية التي هاجمت مطار عتق بشبوة.

وكانت مليشيات الحوثي استهدفت بصاروخ باليستي مطار عتق في شبوة ما تسبب بحدوث انفجار عنيف ونشوب حريق في أحد المباني داخل المطار المدني.

ووصلت قوة كبيرة ونوعية من ألوية العمالقة مجهزة بأحدث الآليات إلى عتق ضمن ترتيبات عسكرية لتحرير مديريات (بيحان الثلاث) غرب وشمال شبوة، من سيطرة الحوثيين، بالإضافة إلى تحرير مديريات جنوب مأرب ومحافظة البيضاء المجاورتين.

وسعت مليشيات الحوثي من خلال الهجوم إرباك قوات الحكومة المعترف بها دوليا المدعومة من التحالف قبل أن يرد التحالف بقوة ويدك منصة إطلاق الصواريخ ومعسكر الانقلابيين في بيحان.