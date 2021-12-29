عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هجوم صاروخي حوثي استهدف مطار عتق في شبوة

الأربعاء 29 ديسمبر 2021

الخليج 365

استهدفت مليشيات الحوثي الإرهابية، مساء الثلاثاء، بصاروخ باليستي مطار عتق في محافظة شبوة، جنوبي اليمن.



وقالت مصادر محلية وشهود عيان، إن انفجارا كبيرا ضرب مطار عتق ناتج عن سقوط صاروخ باليستي أطلقته مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا.

ووفق المصادر فإن الصاروخ الحوثي ضرب مبنى الأرصاد الجوية داخل المطار ما تسبب باندلاع حريق كبير في المنشأة التابعة للحكومة المعترف بها دوليا.

كما تسبب بدمار كبير في صالة المطار وتضرر أحياء مجاورة للمطار.

وسقط في الهجوم عديد الجرحى من القوات الأمنية التي كانت مكلفة بحراسة المطار وتتبع الحكومة الشرعية وجرى نقلهم إلى أحدى المستشفيات بمدينة عتق، وفقا للمصادر.

وتزامن مع الهجوم الصاروخي تحليق مكثف لطيران بدون طيار يعتقد أنها كانت تتولى عملية التجسس.

ونفى مصدر عسكري، دخول قوات ألوية العمالقة مطار عتق، مشيرا إلى أن القوة الضاربة القادمة من الساحل الغربي إلى شبوة انتشرت في مواقعها العسكرية وتجري ترتيبات واسعة لإطلاق عملية تحرير ضد مليشيات الحوثي.

وكانت قوة كبيرة ونوعية من ألوية العمالقة مجهزة بأحدث الآليات وصلت عتق ضمن ترتيبات عسكرية لتحرير مديريات غرب وشمال شبوة، من سيطرة الحوثيين، بالإضافة إلى تحرير مديريات جنوب مأرب ومحافظة البيضاء المجاورتين، وفقا لمصدر.

ويسعى الحوثيون من خلال استهدافهم هذا إلى إرباك قوات الحكومة المعترف بها المدعومة من التحالف وعرقلة عملية التحرير التي من شأنه أن توجه ضربة موجعة للتمدد الإيراني باليمن.