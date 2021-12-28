مسلحون يسطون على أراضي موظفي وزارة الثقافة شمال عدن

المنامة - ياسر ابراهيم - اعتدى مسلحون على أراضٍ لموظفي وزارة الثقافة في مدينة عدن الخاضعة لسيطرة مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتياً.



وقال رئيس نقابة الجمعية السكنية في وزارة الثقافة منصور الأغبري في مذكرة شكوى تقدم بها إلى مدير أمن عدن، إن مجموعة مسلحة سطت على أراضي موظفي وزارة الثقافة في مخطط B1 69 في منطقة العماد بالعريش في مديرية الشيخ عثمان، شمال شرق عدن.



ودعا الأغبري الأجهزة الأمنية التدخل ووقف عملية السطو المسلح للأراضي المصروفة لهم بأوراق رسمية من هيئة الأراضي عام 92م.





ويحتوي هذا المخطط على أراضي صرفت لمكتب الثقافة والبنك الأهلي اليمني والمعهد الوطني ومستشفى الجمهورية التعليمي.



ومنذ العام 2015م، تشهد مدينة عدن عمليات سطو واسعة لأراضي وأملاك الدولة من قبل عصابات مسلحة وقيادات في مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتياً التي تُحكم سيطرتها على المدينة.

