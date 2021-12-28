وزير الصناعة يوجه بإغلاق ثلاثة مراكز تجارية مخالفة في عدن

المنامة - ياسر ابراهيم - وجه وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، الثلاثاء، الجهات المختصة بإغلاق ثلاثة مراكز تجارية مخالفة في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن.



جاء ذلك خلال قيامه بجولة ميدانية، شملت عدد من المراكز التجارية في عدن، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



واطلع الأشول خلال الزيارة على مدى التزام التجار والمراكز التجارية بتخفيض أسعار السلع المختلفة بما يتناسب مع تعافي العملة وإشهار قائمة الأسعار أمام المستهلكين، كما استمع للمواطنين حول السلع وأسعارها.



كما وجه باتخاذ الإجراءات القانونية إزاء التجار والسلع التي لم تلتزم بالتخفيض بما يتناسب مع تعافي العملة الوطنية.



وشدد وزير الصناعة، على ضرورة التعاطي مع المتغيرات السعرية وخفض أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية بما يتناسب مع تعافي العملة .



ونوه بالتوجيهات الواضحة لرئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، بخصوص ضبط أسعار السلع وتخفيضها بما يتوازى مع التحسن الكبير في سعر صرف العملة.



ومؤخرا شهدت العملة الوطنية تحسناً ملحوظاً حيث تراجع سعر الدولار إلى 781 ريالاً حسب آخر تعرفة للبنك للمركزي اليمني.

