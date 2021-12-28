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مدير صحة تعز يدشن توزيع الناموسيات المشبعة بمبيد مكافحة الملاريا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 ديسمبر 2021

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دشن مدير مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة تعز الدكتور راجح المليكي، اليوم، عملية توزيع الناموسيات المشبعة بمبيد مكافحة الملاريا المقدمة من البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا بدعم من الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا بالتعاون ومنظمة الهجرة الدولية.

 

وخلال عملية التدشين أوضح المليكي، بأن الحملة ستستمر ستة أيام وسيتم خلالها توزيع 198713 ناموسية مشبعة بالمبيد لـ 397427 ألف نسمة في سبع مديريات بالمحافظة..مشدداً على ضرورة تكاتف الجهود خلال الحملة لتوفير الخدمات الصحية التي تلبي أحتياج المجتمع على مستوى المديريات وتفعيل دور مكافحة الأمراض واهمية رفع الوعي المجتمعي بكيفية التعامل مع الناموسيات والاستادة منها.

 

واشاد الدكتور المليكي، بجهود وزارة الصحة والبرنامج الوطني لمكافحة الملاريا والصندوق العالمي ومنظمة الهجرة الدولية في مكافحة الملاريا والأمراض الوبائية الأخرى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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