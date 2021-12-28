مدير صحة تعز يدشن توزيع الناموسيات المشبعة بمبيد مكافحة الملاريا

وخلال عملية التدشين أوضح المليكي، بأن الحملة ستستمر ستة أيام وسيتم خلالها توزيع 198713 ناموسية مشبعة بالمبيد لـ 397427 ألف نسمة في سبع مديريات بالمحافظة..مشدداً على ضرورة تكاتف الجهود خلال الحملة لتوفير الخدمات الصحية التي تلبي أحتياج المجتمع على مستوى المديريات وتفعيل دور مكافحة الأمراض واهمية رفع الوعي المجتمعي بكيفية التعامل مع الناموسيات والاستادة منها.

دشن مدير مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة تعز الدكتور راجح المليكي، اليوم، عملية توزيع الناموسيات المشبعة بمبيد مكافحة الملاريا المقدمة من البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا بدعم من الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا بالتعاون ومنظمة الهجرة الدولية.

محمد يوسف

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